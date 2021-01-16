Всего спасли 16 лебедей \ фото od.dsns.gov.ua
В Одесской области спасли стаю лебедей, примерзшую к поверхности пруда.
Читайте такжеВ заповедник Одесской области из-за теплой погоды вернулись розовые пеликаныКак сообщили в пресс-службе
регионального главка ГСЧС, сегодня около 10:00 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в районном центре Окны нужна помощь по извлечению лебедей из пруда.
Как выяснилось, стая лебедей оказалась в ледяной ловушке.
С помощью лодки работники ГСЧС разбили ледяной «капкан» и позволили лебедям взлететь с подмерзшей части пруда.
Стая лебедей оказалась в ледяной ловушке \ фото od.dsns.gov.ua
Всего было спасено 16 лебедей.
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