В ледяном «капкане» оказались 16 лебедей.

В Одесской области спасли стаю лебедей, примерзшую к поверхности пруда.

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регионального главка ГСЧС, сегодня около 10:00 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в районном центре Окны нужна помощь по извлечению лебедей из пруда.

Как выяснилось, стая лебедей оказалась в ледяной ловушке.

С помощью лодки работники ГСЧС разбили ледяной «капкан» и позволили лебедям взлететь с подмерзшей части пруда.

Всего было спасено 16 лебедей.

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Автор: Лариса Козовая