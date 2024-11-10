Пингвины могут даже защищаться от тюленей и крупных морских птиц.

Украинские полярники сняли интересный эпизод жизни пингвинов Адели - удивительные птицы в повседневной жизни "выясняют отношения", как люди. Они спорят и дерутся, к примеру, когда это касается "женщин".

Соответствующее видео и комментарий обнародовал Национальный антарктический научный центр Украины. Ученые объясняют, что эти невероятно интересные кадры, где пингвины Адели выясняют отношения, снял сисадмин 29-й УАЭ Александр Мацибура.

"Несмотря на то, что пингвины Адели - самый маленький вид пингвинов в Антарктике (высота взрослой птицы составляет всего 70-73 см), они являются достаточно агрессивными. Известно, что "адельки" могут даже защищаться от потенциальных хищников - тюленей или крупных морских птиц. С началом брачного сезона самцы Адели хотят продемонстрировать себя самкам и могут вступать в бой клювами с соперником", - рассказали ученые.

Речь идет о том, что в такой схватке оба пингвина наклоняются вперед и вверх, раскрывают клювы и бьют ими друг друга. При этом, чтобы защитить глаза от ранения, птицы прищуривают их наполовину. Во время драки они еще и громко спорят, что тоже попало на видео Мацибуры.

Также отмечается: подтвержденным научным фактом является то, что самцы с более агрессивным поведением имеют больше потомства.

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Недавно в Антарктике возле украинской полярной станции "Академик Вернадский" произошли сильные отливы, из-за чего пингвинам пришлось искать новые пути к воде. По словам ученых, перепады между максимальным и минимальным уровнем воды колебались до 1,8 метра.

Такие "сюрпризы" океана создавали неудобства для главных соседей украинских полярников - субантарктических пингвинов, которых вокруг станции - несколько тысяч. Полярники рассказали, что из-за существенного понижения уровня воды пингвины не могли подняться на берег обычными для них маршрутами.

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