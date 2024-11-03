Пингвины могут выпрыгнуть на высокий берег высотой до 3 метров, но предпочитают выбирать пологий берег.

В Антарктике, возле украинской полярной станции "Академик Вернадский", произошли сильные отливы, из-за чего пингвинам пришлось искать новые пути к воде.

"На днях возле "Вернадского" были сильные отливы: перепады между максимальным и минимальным уровнем воды колебались до 1,8 метра! Такие "сюрпризы" океана создавали неудобства для главных соседей украинских полярников - субантарктических пингвинов", - рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

Речь идет, что сейчас на острове Галиндез, где находится украинская станция, находится несколько тысяч этих интересных птиц.

Полярники рассказали, что из-за существенного понижения уровня воды пингвины после завтрака не могли подняться на берег обычными для них маршрутами. Ученые объясняют, что на черно-белых красавчиков можно было встретить в неожиданных местах. К примеру, озонометрист Сергей Якущенко пошел к причалу, чтобы рассмотреть морское дно, а встретил пингвинов, которые, как раз ходили и искали другой путь. Полярник снял их на видео, как группа птиц передвигается по камням, переговаривается между собой, оглядывается по сторонам в поиске дороги к воде. При этом они забавно разводят крыльями, что очень напоминает жестикуляцию руками человека, который чем-то удивлен. Затем пингвины все-таки находят путь и прыгают в океан.

По словам ученых интересным фактом является, что пингвины могут выпрыгнуть на высокий берег высотой до 3 метров. Однако для этого им предварительно надо разогнаться в воде, затем изменить угол движения и условно говоря "вылететь" в воздух.

"Хотя по возможности они выбирают все же пологий берег и пользуются одними и теми же маршрутами", - констатируют в центре.

Станция "Академик Вернадский" - последние новости

Недавно в Антарктике субантарктические пингвины взяли в осаду озонометриста 29-й УАЭ Сергея Якущенко на мысе Пингвин-Пойнт острова Галиндез, где находится полярная станция "Академик Вернадский". В частности, стая черно-белых птиц двинулась в сторону полярника и заинтересованно разглядывала. Мужчина даже записал видео, на котором зафиксировано, как пингвины движутся прямо на него, останавливается неподалеку и "переговаривается" друг с другом, разглядывая "соседа".

Вас также могут заинтересовать новости: