В Нежине в парке порозовел водоем, специалисты не могут объяснить причину явления (фото)

Местные жители говорят, что вода имеет неприятный запах и есть случаи гибели рыбы.

В Нежине Черниговской области водоем в Графском парке, который расположен в центре города, стал розовым.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие фотографии сегодня обнародовала местная журналистка Валентина Пыльник, также фото розовой воды местные жители распространяют в соцсетях.

В Нежинском горсовете сначала корреспонденту УНИАН сказали, что это явление появляется после жары не впервые, а затем подвергли сомнению то, что это свежие фотографии.

В свою очередь, Пыльник подтвердила УНИАН, что фото она сделала сегодня.

«Своими глазами сегодня видела. И фотографировала, фото сегодняшние», - уточнила она, добавив, что в Графском парке есть два водоема, и вода в одной из них окрашена в розовый цвет.

Также местные жители в соцсетях отмечают, что вода имеет неприятный запах и есть случаи гибели рыбы.

В Нежинском районном отделе ГУ «Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины» указывают, что точного объяснения этого явления пока нет - возможно, есть какое-то природный источник сероводорода, а возможно, имеют место утечки из коллектора.

Местные жители также рассказали УНИАН, что в свое время розового цвета стал другой городской водоем «Нежин-озеро», который находится за городом. Тогда в горсовете собиралась специальная комиссия с участием ученых, экологов, проводили исследования, брали пробы воды, но причины окраски воды в розовый цвет специалисты точно не объяснили. Вода затем вернулась к своему обычному цвета. Нежинцы больше склонны считать, что розовый цвет воды имеет не химическое, а органическое происхождение, вероятно, имеет место процесс цветения водорослей в водоеме.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram