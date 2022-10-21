Только за один день на территорию парка было сброшено врагом 200 снарядов.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) весной из-за войны не состоялось гнездование некоторых краснокнижных птиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела парка Иван Русєв.

Он подчеркнул, что сейчас на черноморско-азовском побережье оккупированы все украинские заповедники, кроме парка "Тузловские лиманы".

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По словам Русева, ученые заповедника получили разрешение от военных на исследование 6 км побережья из 44 км, на которых расположен природный парк.

"Каждый день мы видим последствия войны. Это последствия для Черного моря, лиманов, степи, леса. Когда началась война, первые обстрелы произошли в начале марта. В это время идет очень большая миграция птиц с юга, из Африки. Птицы, которые мигрируют, в количестве почти 1 млн остаются на нашем песчаной пересыпи на некоторое время, чтобы подкормиться", - рассказал ученый.

По его словам, из-за мощных выстрелов, которые были в восточной части парка, тысячи птиц искали другие пути миграции. То есть, не подкормившись как следует, они покинули территорию парка, и, вероятно, погибли.

"Однажды на территорию парка было сброшено 200 снарядов, в то время как там формировались колонии птиц. Например, была такая краснокнижная птица как Сапожник, которая прилетает к нам из Африки. В этом году они не смогли из - за войны сформировать колонии, поэтому их не было на гнездовании", - рассказал Русев.

Также, по его данным, из-за бомбардировок в заповедном Лебедевском лесу возникали пожары, что нанесло большой вред дикой природе.

Как подчеркнул Русев, наибольший вред нанесен популяции дельфинов. В частности, только на 6 км побережья заповедника его сотрудники нашли 44 трупа. В то же время, до полномасштабного вторжения РФ в Украину, за весь год находили лишь нескольких мертвых животных на всем заповедном побережье (44 километрах).

Он сообщил, что в начале полномасштабной войны в северо-западной части Черного моря было много вражеских лодок, в том числе – подводных. Ученые уверены, что дельфины массово гибли именно из-за гидролокаторов, которые используют вражеские корабли, в частности, подводные лодки.

Русєв акцентировал, что все действия оккупантов, которые вредят природе, сотрудники парка и правоохранители фиксируют, чтобы в будущем передать соответствующие материалы в суд.

Экоцид в Украине: что известно о военном преступлении РФ

Как сообщал УНИАН, в Одесской области с 24 февраля выявлено 95 дельфинов, погибших из-за использования гидролокаторов военными кораблями РФ.

Проводится расследование по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. "Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Он создан 1 января 2010 года. Площадь-27 тыс. 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.

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