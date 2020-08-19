На Днепропетровщине более 200 диких животных живут среди ракет на химзаводе (видео)

Среди животных есть бизоны, лани, дикие кабаны, лисы, фазаны.

В Днепропетровской области более двухсот различных животных беззаботно живут среди межконтинентальных баллистических ракет, бочек неутилизированного ракетного топлива и взрывчатки.

О заповеднике на химическом заводе, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Летом в семье бизонов родился малыш. Это лишь один из видов животных, обитающих на территории химического завода, где утилизируют ракетное топливо, изготавливают ракеты для армии и взрывчатку для горной промышленности.

Кроме бизонов и оленей, на площади 6/8 кв. км проживает более 200 животных - дикие кабаны, лани, фазаны, лисы. Они чувствуют себя настолько свободно, что порой и на людей не обращают внимания.

Их никто не трогает. Живут сами по себе. Продуктов им хватает. Зимой, когда много снега, мы их подкармливаем. Людей они не боятся, - рассказал директор программы утилизации ГП "Павлоградский" Владимир Львов.

На заводе их поселили еще 15 лет назад, для экологического мониторинга. Тогда запустили программу утилизации ракетного топлива, оставшегося после распада СССР. За здоровьем всех животных тщательно следят, чтобы убедиться, что предприятие не наносит вреда окружающей среде. На заводе своей зоозоной гордятся, потому что забирали со всей Украины слабых животных, а здесь, практически на свободе, звери стали украшением предприятия.

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Автор: Наталия Печиборщ