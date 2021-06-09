Анализ образцов показал, что в Киеве есть не только типичные для метрополитена бактерии, но и уникальные микроорганизмы, участвующие в синезе фармацевтических препаратов.

Ученые провели масштабное исследование микроорганизмов столичного метрополитена и сделали неожиданное открытие.

Об этом сообщает в Facebook Институт молекулярной биологии и генетики.

Работа проведена в рамках крупнейшего в мире метагеномного исследования городских микробиом, которые есть в воздухе и на поверхностях. В исследовании приняли участие 60 городов. Руководителем проекта от Украины стала младшая научная сотрудница ИМБГ Алина Фролова.

"Каждый город имеет свой собственный молекулярный отпечаток, который его определяет, - говорит председатель консорциума Кристофер Мэйсон, профессор медицины в Weill Cornell (WCM), Нью-Йорк. - Если бы вы дали мне свою обувь, я мог бы примерно с 90% точностью сказать, из какого вы города".

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Анализ образцов показал, что в Киеве есть не только типичные для метрополитена бактерии, но и уникальные микроорганизмы, которые участвуют в синтезе фармацевтических препаратов.

"Да, в киевском метро мы обнаружили очень типичного представителя кожной микрофлоры человека - сutibacterium acnes, что в норме обычно наблюдается у здоровых людей. Эта бактерия входит в состав основных 31 видов, обнаруженных во всех 60 городах, и еще раз свидетельствует об огромном влиянии человека на городскую среду".

Однако выявлены и виды, которые характеризуют столичное метро, например, Mycobacterium sp. VKM Ac-1817D - бактерия, впервые секвенированная в 2015 году. Это непатогенная микобактерия, которая может осуществлять деструкцию природных стеринов с образованием андростанов, которые являются ключевыми промежуточными веществами для синтеза фармацевтических стероидов.

"Это не значит, что эта бактерия присутствует в больших количествах, или мы сразу можем ее использовать с биофармацевтической целью, однако поиск и обнаружение новых бактерий с похожими свойствами обладают огромным потенциалом".

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Автор: Виктория Гордиенко