Выжигание украинской земли – преступление, за которое предусмотрена ответственность.

За последние дни только на Киевщине в три раза увеличилось количество пожаров в экосистемах и на открытых территориях. В частности, горят торфяные залежи и мусор.

Соответствующее сообщение было обнародовано на Facebook-странице ГСЧС.

"Снова за рыбу деньги! Люди, ну как так? Не успел оккупанты уйти с Киевской области, как началась "генеральная уборка" – снова горят открытые территории.", – говориться в сообщении.

Работники ГСЧС тратят на ликвидации пожара много времени. Так, только за последние сутки в области было зафиксировано 5 случаев возгораний травяного настила на площади более 5 га, мусора – 0,5 га и торфа – 0,8 га.

"Мы должны понимать, что масштабные пожары в природных экосистемах провоцируют преимущественно сами же люди. Ведь именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, оставляя костры или сжигая мусор на приусадебных участках", – пишут в ГСЧС.

Напомним, что в России горят сибирские леса. Возгорания не могут погасить за нехватки военных пожарных – их передислоцировали для вторжения в Украину.

На что в ГСЧС посрамили российских коллег, что вместо выполнения непосредственных обязанностей в охваченной пламенем Сибири, они запускают беспилотники над украинским Донбассом.

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