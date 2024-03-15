Мужчина не стал приближаться к киту, потому что в любой момент он мог лопнуть.

Норвежский рыбак нашел в море воздушный шар. Однако в последствии выяснилось, что так раздуло тело мертвого кита.

Как сообщает Bild, норвежский рыбак Даг Рюдланд обнаружил нечто похожее на воздушный шар в открытом море к северу от острова Аннейа. Однако впоследствии стало понятно, что речь идет не о воздухоплавательном аппарате, а о мертвом горбатом ките, который вздулся после гибели.

"Оно виднелось примерно на 3 м над морем. Воздушный шар был таким большим! Я работаю рыбаком 27 лет и видел несколько мертвых китов. Но я никогда раньше не сталкивался с таким размером", - прокомментировал изданию Dagbladet Рюдланд.

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По словам рыбака, при жизни кит имел размер до 15 м в длину и вес около 40 тонн.

После смерти киты надуваются, потому что при разложении их тела наполняются газами в результате гнилостных процессов.

Мужчина не стал приближаться к киту, потому что в любой момент он может взорваться. "Надеюсь, его не вынесет на берег раньше этого времени. Если он взорвется, вонючие части разлетятся на много метров", - отметил рыбак.

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Ученые подошли к решению загадки о причинах массового самоубийства китов в Тихом океане, длящегося уже четыре года. По новой гипотезе, причина кроется в изменении площади арктического ледового покрова и сокращении добычи.

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