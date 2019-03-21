На австралийское побережье выбросило необычное океаническое существо (фото, видео)

На австралийское побережье выбросило таинственное океаническое существо.

На пляже его случайно обнаружили местные рыбаки. Когда рыбаки нашли животное оно уже было мертво. Величиной животное - 2 метра. Удивленные необычной находкой рыбаки сразу наделали фото, а впоследствии опубликовали их в соцсети.

По фотографиям эксперты установили, что это редкая рыба-луна. Ее иногда путают с акулой. Несмотря на массивность, эта странная рыба безвредна для человека. Ее зубы срослись в маленький клюв, который она даже не может полностью закрыть и использует его, чтобы жевать медуз и зоопланктон. Нередко они принимают пластик за медуз, и это приводит к их гибели.