Окуни, щуки и караси: в Днепре задержали браконьера с уловом на почти 85 тысяч гривень (фото)

У правонарушителя изъяли более 3 тысяч рыбин.

Сегодня около 5.00 утра в Днепре на реке Самара водный патруль обнаружил браконьера с незаконным уловом.

Полицейские заметили в реке Самара лодку, в которую мужчина смотал рыбацкие сетки, и направился к берегу. Инспекторы проследили за ним и прибыли на место, куда пристала лодка. На берегу находились двое мужчин, а также припаркованное авто Volkswagen, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

"Один из мужчин перебирал рыбацкие сети и свежевыловленную рыбу, тем временем другой попытался убежать. Патрульные догнали и остановили его. Впоследствии мужчина рассказал инспекторам, что хотел купить рыбу, а в его авто обнаружили пустые пластиковые ящики и весы", - говорится в сообщении.

У браконьера изъяли 3006 окуней, 355 плетей, 216 карасей, 43 густеры, 3 судака и 2 щуки. Ущерб оценили в 84 992 гривни.

Как сообщал УНИАН, в конце марта на Сумщине выловили более полукилометра браконьерских сеток.