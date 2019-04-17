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Окуни, щуки и караси: в Днепре задержали браконьера с уловом на почти 85 тысяч гривень (фото)

16:14, 17 апреля 2019
Природные ресурсы
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В Днепре задержали браконьеров с большим уловом / фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Полицейские заметили в реке Самара лодку, в которую мужчина смотал рыбацкие сетки, и направился к берегу. Инспекторы проследили за ним и прибыли на место, куда пристала лодка. На берегу находились двое мужчин, а также припаркованное авто Volkswagen, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua

"Один из мужчин перебирал рыбацкие сети и свежевыловленную рыбу, тем временем другой попытался убежать. Патрульные догнали и остановили его. Впоследствии мужчина рассказал инспекторам, что хотел купить рыбу, а в его авто обнаружили пустые пластиковые ящики и весы", - говорится в сообщении.

фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua

У браконьера изъяли 3006 окуней, 355 плетей, 216 карасей, 43 густеры, 3 судака и 2 щуки. Ущерб оценили в 84 992 гривни.

фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Как сообщал УНИАН, в конце марта на Сумщине выловили более полукилометра браконьерских сеток.

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Теги: #Днепр#рыба#браконьерыпогода в Днепре