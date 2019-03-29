На Сумщине выловили полкилометра браконьерских сеток (видео)

Браконьеры не обращают внимания на запрет использования сетей.

Полкилометра браконьерских сеток выловил рыболовный патруль на Сумщине.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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И это только при проверке 5 километров водоемов. Сейчас рыболовных снастей в воде больше, чем рыбы, говорят правоохранители.

Браконьеры не учитывают запрет использования сетей. Русла водоемов заполнены ими вдоль и поперек. Нескольких нарушителей уже поймали. Рыбакам грозит штраф до 7 тысяч гривен.