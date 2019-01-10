В Киеве показали работу пунктов приема новогодних елок (фоторепортаж, видео)

Жителей столицы власть призывает не выбрасывать новогодние деревья, а отнести их на переработку в один из 15 пунктов сбора.

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