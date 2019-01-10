В Киеве показали работу пунктов приема новогодних елок (фоторепортаж, видео)
17:18, 10 января 2019Природные ресурсы
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Жителей столицы власть призывает не выбрасывать новогодние деревья, а отнести их на переработку в один из 15 пунктов сбора.
Сегодня в Киеве состоялась презентация работы пункта сбора новогодних елок на производственной базе КП СЗН Дарницкого района.
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Как сообщал УНИАН, со 2 января в столице работают 15 пунктов приема новогодних елок. Жителей столицы власть призывает не выбрасывать новогодние деревья, а отнести их на переработку в один из 15 пунктов сбора.
С адресами пунктов приема, контактами и часами работы можно ознакомиться по ссылке.
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