На сегодня монтаж аспирационных установок завершен, ведутся комплексные пусконаладочные работы.

"Метинвест" продолжает работать в направлении экологической модернизации производственных мощностей на ММК имени Ильича.

В 2021 году на доменной печи №5 реализуют проект по строительству аспирационных установок, ведь результативность применяемой технологии уже подтверждена на предприятии. На сегодня монтаж завершен, ведутся комплексные пусконаладочные работы. Инвестиции в этот экопроект на комбинате Ильича составят более 20 млн долл.

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Старший специалист по ремонту аспирационных установок и вентиляторов доменного цеха ММК имени Ильича Александр Синев отметил, что на данный момент по проекту выполнены основные строительно-монтажные работы, проведены испытания оборудования.

Ведущий инженер по охране окружающей среды ММК имени Ильича группы "Метинвест" Лидия Славинская подчеркнула, что благодаря этому проекту на предприятии на доменной печи №5 обеспечили остаточную запыленность в 2,5 раза ниже принятых в Украине нормативов.

В дальнейшим аналогичные современные системы будут построены еще на двух доменных печах меткомбината Ильича - №2 и №4.

Автор: Григорий Бондарь