На предприятии не будут модернизировать старую систему, а фактически с нуля построят новую.

На меткомбинате "Азовсталь" группы "Метинвест" реализуют масштабный экологический проект - строительство новой газоочистки в цехе.

Об этом рассказал гендиректор меткомбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили.

Так, этот проект предусматривает переход работы газоочистного оборудования с мокрой системы на сухую, он поможет локализовать неорганизованные выбросы.

Очистка конвертерных газов будет осуществляться на двух сухих газоочистках на базе электрофильтров. Также вокруг конвертеров будут установлены специальные укрытия для локализации неорганизованных выбросов.

Кроме того, предусмотрено усиление металлоконструкций и перекрытий конвертерного отделения.

Технический проект строительства новой газоочистки для "Азовстали" разработала компания с мировым именем Primetals Technologies Austria GmbH, она обеспечит поставку необходимого оборудования. "Метинвест Инжиринг" стал генподрядчиком проекта.

Читайте также“Метинвест” ищет айтишников для реализации экологических проектов на "Азовстали"Как рассказал гендиректор "Азовстали" Энвер Цкитишвили, на предприятии не будут модернизировать старую систему, а фактически с нуля построят новую.

"Ни на одном металлургическом комбинате, построенном в прошлом веке с мокрой системой газоочистки, не установлена сухая система фильтрации", — подчеркнул Цкитишвили.

На данный момент идут подготовительные работы, ведется строительство фундаментов, планируется перенос энергетических трубопроводов.

"В один миг такие насыщенные проекты не реализуются. Это 345 отдельных чертежей, по которым будет собрана система газоочистки конвертеров. Специалисты трудятся над проектом ежедневно", — подытожил генеральный директор меткомбината "Азовсталь".

Автор: Иван Бойко