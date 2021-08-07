Трое маленьких детей погибли в результате нападения львов в Танзании.
Об этом сообщает The Guardian.
Событие произошло недалеко от всемирно известного заповедника дикой природы Танзании Нгоронгоро. Детвора отправилась туда искать пропавший скот.
В полиции рассказали детали трагедии. Дети в возрасте от 9 до 11 лет вернулись домой после школы. Увидев, что домашний скот исчез, они отправились на его поиски в направлении Нгоронгоро.
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Нгоронгоро на севере Танзании является объектом всемирного наследия, где обитают дикие животные, в частности крупные кошки – львы, гепарды и леопарды.
Правоохранители призвали живущие на территории заповедника племена остерегаться хищников, особенно присматривать за детьми, которым взрослые поручают заботиться о домашнем скоте.
Танзания позволяет некоторым племенам, в частности масаям, обитать в национальных парках. Однако последние часто вступают в конфликт с дикими животными, такими как львы и слоны, потому что те охотятся на домашний скот и уничтожают посевы.
На природоохранной территории водятся почти все виды животных Восточной Африки. По оценкам, общее количество млекопитающих на кратерном нагорье составляет 25 тысяч особей.