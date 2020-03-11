Остался только один: в Кении убили уникальных белых жирафов – маму и детеныша (видео)

Есть еще один белый жираф - он жив. Считается, что он остался единственным в мире.

На северо-востоке Кении браконьеры убили пару уникальных белых жирафов - маму и детеныша.

Об этом сообщает BBC.

Читайте такжеМексиканский зоопарк показал родившегося осенью жирафенка (видео)

Труп самки и детеныша нашли около деревни на северо-востоке округа Гарисса. Есть еще один белый жираф – он жив. Считается, что он остался единственным в мире.

Их белый окрас обусловлен редким состоянием, называемым лейцизмом, при котором клетки кожи не имеют пигментации. Глава общины Ишакбини Хирола Мохаммед Ахмедноор рассказал, что последний раз самку и детеныша видели более трех месяцев назад. Животные жили в заповеднике на обширной огороженной территории.

“Это очень печальный день для Кении. Мы единственное сообщество в мире, которое является попечителем белого жирафа. Их убийство является серьезным ударом по тем мерам, которые были предприняты по сохранению этого редкого и уникального вида”, – сказал Ахмедноор.

Общество дикой природы Кении расследует инцидент, браконьеров пока не нашли.

Белые жирафы были впервые обнаружены в Кении в марте 2016 года.

Как сообщал УНИАН, самка носорога, которую считали самой старой в мире, умерла в Танзании в возрасте 57 лет.