По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.

Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание относительно лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине.

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Как сообщается в Telegram-канале Офиса президента по последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.

Отмечается, что в одном из сел сгорели восемь домов из 150.

Представители ГСЧС сообщили Зеленскому, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава, а на Луганщине привлекли и подразделения Вооруженных сил.

Сообщается, что местное население известили о возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются.

"Предварительная причина пожара - возгорание свалки, с которой из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что будет держать ситуацию на контроле.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы будем организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас", - сказал Зеленский.

Пожары на Луганщине: что было раньше

Из-за сильного порывистого ветра пожар распространился на территорию С. Смоляниново, а также на хвойные леса вблизи сел Капитаново и Вороново.

В Смоляниново огнем были уничтожены и повреждены десятки жилых домов, из села и дачного кооператива эвакуированы 30 человек и 30 человек отселены. Пять человек погибли, 34 человека были госпитализированы.

13 июля пожар был ликвидирован.

Полиция рассматривает три основные версии возникновения этого пожара: сложные погодные условия, неосторожное обращение с огнем и поджог.

По словам президента Владимира Зеленского, государство выделит пострадавшим в результате пожара 50 млн грн.

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Автор: Антонина Доломанжи