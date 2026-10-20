В лесах Черниговской области находят гигантские грибы: самый большой весит два килограмма

Дубовики отличаются от привычных белых грибов большими размерами, а их мякоть имеет более сладковатый вкус и ярко выраженный аромат.

Осенний лес Городнянского района Черниговской области продолжает удивлять грибников щедрым урожаем – в этом сезоне любителям "тихой охоты" попадаются настоящие гиганты, которые поражают и размерами, и весом, сообщают "Новости Городнянщины".

Как пишет автор статьи Светлана Томаш, Николай Концевой из Слободы, расположенной недалеко от Здряговки, нашел белый гриб весом 1 кг 250 г. По его словам, грибов в лесу сейчас очень много, но и желающих их собирать хватает.

Свой самый большой трофей мужчина нашел в лесу возле Жоведи, недалеко от Макогоновой криницы – источника, который не замерзает даже зимой. Помимо гигантского белого гриба, Николай собрал ещё около 70 белых грибов и столько же подберезовиков.

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Весь урожай мужчина продал на рынке в Городне, заработав полторы тысячи гривен. В лес за грибами он ходит почти каждый день, хотя из-за ситуации с безопасностью собирать их можно не везде.

"Дроны, как пчелы, жужжат и жужжат. Но грибная охота – это такие эмоции и азарт, что ничто не останавливает!" – рассказывает Концевой.

Не менее впечатляющими находками может похвастаться Наталья Ткач. 28 сентября недалеко от родной Здряговки она нашла два крупных дубовика весом 800 и 650 граммов.

Дубовики отличаются от привычных белых грибов большими размерами, а их мякоть имеет более сладковатый вкус и выраженный аромат.

По словам Натальи, специально на грибную охоту они не отправлялись. В Здряговке у семьи есть родительский дом и сад, поэтому они часто навещают деревню. Во время таких поездок не упускают возможности прогуляться по родному лесу.

"Мне там даже на душе как-то спокойнее, менее тревожно. В этом году урожайный сезон на грибы, а эти красавцы особенно удивили и порадовали. Их было трое в одном месте, но третий – поменьше. Домой привезли полные корзины", – рассказала Наталья.

Она добавляет, что лес помогает отдохнуть душой, а в грибной сезон, когда удается найти такие трофеи, отдых становится ещё приятнее.

Пользователи соцсетей начали активно комментировать это сообщение и публиковать свои собственные находки.

В частности, Елена Осокина-Качан показала найденный её сыном огромный гриб, весом 1,475 кг.

Местная жительница Снежана Гапоненко тоже показала огромные боровики, которые стали "добычей" друга этой женщины.

Гриб весом более 2 кг также нашел Сергей Хихлуха.

Грибной сезон в Украине – что ещё почитать

Напомним, во время прогулки по Цуманской пуще на Волыни можно встретить необычного представителя грибного мира – листочню кудрявую, или спарасис кудрявый.

По словам специалистов Киверцовского национального природного парка "Цуманская пуща", из-за характерной формы в народе этот гриб называют грибом-бараном, грибной капустой или "бараньей головой". Внешне листочня действительно напоминает большую кудрявую головку цветной капусты – плодовое тело образовано множеством волнистых и разветвленных лопастей, окрашенных в белый, кремовый или светло-желтый цвет.

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