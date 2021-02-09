Российские оккупанты готовятся сокращать время подачи воды.

Так называемая "глава администрации" Алушты Галина Огнева предупредила о поочередной подачи воды в городе на фоне засухи в оккупированном Россией Крыму.

Об этом она сообщила в Facebook.

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По ее словам, крупнейшее водохранилище полуострова на сегодня вмещает 2 миллиона 800 тысяч кубометров воды по сравнению с прошлыми показателями в 12 миллионов 690 кубометров. Запас воды не растет, а суточный приток полностью потребляют.

Подачу воды по графику жителям оккупированной Алушты введут уже с 17 февраля: с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.

С 25 февраля переходят на утвержденный график подачи воды.

Россияне просят горожан экономить воду. Огнева уточнила, что "набирать емкости, а потом их сливать – это не экономия". Оккупанты готовятся сокращать время подачи воды.

Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также через пересохшие скважины воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: УНИАН