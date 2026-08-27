На Днепре заметили редкую птицу, которая в Украине бывает только во время миграций (фото)

На украинских водоемах эти птицы делают короткие остановки во время весенних и осенних перелетов.

На Днепр прилетела водоплавающая птица, которая в Украине имеет статус редкого перелетного вида.

Как сообщил телеканал D1, речь идет о круглоносом плавунчике. Эти птицы имеют в Украине статус редкого пролетного вида, поэтому на Днепре они не задержатся. Отмечается, что на украинских водоемах этих птиц можно увидеть только во время весенней или осенней миграции, когда они делают короткие остановки для отдыха.

От других водоплавающих птиц круглоносый плавунчик отличается образом жизни и семейными ролями. В частности, самки крупнее самцов, у них более яркая окраска – оранжевое пятно на шее. Тогда как оперение самцов – серовато-черное с бурым оттенком.

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Самки сами ухаживают за самцами и соперничают за их внимание. Они даже защищают территорию вокруг избранника.

Отложив яйца, самка покидает избранника, находит другого и размножается уже с ним. Самец же высиживает яйца и самостоятельно выкармливает птенцов.

Эти птицы питаются личинками комаров и планктоном. Чтобы поймать добычу, они быстро кружат на воде вокруг оси, создавая водоворот. Этот турбулентный поток поднимает пищу на поверхность воды, и плавунчик подхватывает ее клювом.

Родиной круглоносого плавунчика являются Арктика и Субарктика. Он гнездится в тундре и лесотундре Северной Европы, Азии и Северной Америки.

Другие новости о птицах

Как сообщал УНИАН, 18 августа в Днепропетровской области на реке Самара заметили редкого черного лебедя. Тогда в соцсетях писали, что эта птица появилась на пляже в районе Вороновки. Он не боялся людей и довольно близко подходил к отдыхающим.

Черные лебеди в Украине не водятся. Их родиной является Австралия. В Украине их часто содержат в частных зоопарках или парках.

Также сообщалось, что орнитологи отследили путь аиста в Африку.

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