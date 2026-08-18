Предвестник беды: на пляже под Днепром заметили птицу, которая водится в Украине (фото)

За этой птицей закрепилась слава предвестника чего-то нехорошего.

В Днепропетровской области на реке Самара заметили редкого черного лебедя, который, по преданию, является предвестником непредвиденных событий.

Как пишут в сети, черный лебедь появился на пляже в районе Вороновки. Примечательно, что он не боится людей и подходит довольно близко к отдыхающим.

Это наводит на мысль о том, что птица сбежала из частного домохозяйства, экопарка или зоопарка. Эти птицы могут адаптироваться к местным условиям и перемещаться по водоемам, но устойчивых диких популяций в Украине нет.

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Черные лебеди не водятся в Украине. Их родиной является Австралия. В Украине их часто содержат в частных зоопарках или парках, откуда они иногда улетают. Так, орнитологи замечали чёрных лебедей на Киевском и Бурштынском водохранилищах, в заповеднике "Тузловские лиманы" в Одесской области, а также вблизи Днепра и Луцка.

Почему в древности боялись черных лебедей

В древности в Европе черный лебедь был связан с несколькими суевериями. В частности, считалось, что того, кто увидел черного лебедя в полете, якобы ждут неприятные вести, болезни или беды. Появление одинокого черного лебедя среди белых считалось знаком грядущих испытаний или общественных потрясений.

Сейчас выражение "чёрный лебедь" используется как метафора непредсказуемого события, которое окажет серьёзное влияние.

Другие новости о птицах

Как сообщал УНИАН, в июне 2023 года в заповеднике в Одесской области заметили редкого черного лебедя, прилетевшего из Херсонской области. Ученые сразу же начали наблюдение за австралийским "переселенцем".

Также сообщалось, что весной того же года в заповедник "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетело невероятное количество розовых фламинго – более полутысячи птиц. По словам учёных, ранее они гнездились на определённой территории Херсонской области, часть которой временно оккупирована РФ.

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