Поселки, которые простояли там с давних времен, могут исчезнуть.

В Боливии полностью высохло второе по величине озеро Поопо.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Произошедшее считается природной катастрофой, которая грозит уникальным традициям.

Отмечается, что по размеру озеро было как полтора Киева.

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По имеющейся информации, уровень воды в озере Поопо неизменно падал десятилетиями. Это было вызвано многими причинами. В частности, еще в 1962 году река Десагуадеро изменила русло и стала впадать в озеро Уру-Уру, что уменьшило приток воды в Поопо. Кроме того, большое количество воды терялось из-за сильного испарения и постоянных ветров.

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Автор: Катерина Шварц