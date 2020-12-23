По словам чиновников, такой лайфхак уже доказал свою действенность.

В Запорожье коммунальщики начали обрабатывать елки антивандальной смесью.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Тех, кто решит срубить дерево, ждет неприятный сюрприз. В помещении краденая елка начнет очень вонять. Поэтому насладиться праздником в воров вряд ли получится.Читайте такжеНа Черниговщине поймали трех мужчин, которые незаконно спилили 800 сосен

"Сам раствор безопасен для дерева, безопасный для птиц, для животных. Впрочем, если такое обработанное дерево заносишь домой, то оно выдает крайне неприятные запахи", — рассказал Алексей Анохин, директор КП "Зеленстрой".

Секрет смеси коммунальные службы предпочитают не разглашать. По словам чиновников, такой лайфхак уже доказал свою действенность. Если раньше после праздников коммунальщикам приходилось высаживать десятки деревьев вместо срубленных, то последние несколько лет все сосны и елки в городе после Нового года невредимы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко