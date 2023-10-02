Ученые обнаружили, что перенос Гольфстрима сократился примерно на 4% за эти годы.

Гольфстрим действительно ослабевает и это имеет большие последствия для одной из крупнейших погодных систем на нашей планете. Ученые отметили, что когда меняется Гольфстрим, меняется и климат.

Исследователи из Океанографического института Вудс-Хоул и Университета Майами проанализировали данные Флоридского пролива за 40 лет. Они обнаружили, что перенос Гольфстрима сократился примерно на 4% за эти годы.

Это явление ученые описали как первое "убедительное, недвусмысленное наблюдательное свидетельство" замедления. Почему это произошло ученые не устанавливали, однако есть 99-процентная вероятность того, что это ослабление не является случайным.

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"Это самое убедительное доказательство ослабления этого климатически значимого океанского течения. Мы можем уверенно сказать, что это ослабление происходит, но не можем сказать, в какой степени оно связано с изменением климата или является ли это естественным изменением", - пояснил физический океанограф Крис Пикуч.

Сейчас ясно, что Гольфстрим ослабевает и, что вероятной причиной является глобальное потепление. Но ученые не знают, что произойдет дальше. Они отметили, что Гольфстрим и связанные с ним погодные условия являются важнейшими компонентами климата планеты, влияя на экстремальные погодные явления, а также на среднюю температуру и уровень осадков.

"Гольфстрим - жизненно важная артерия циркуляции океана, и поэтому последствия его ослабления носят глобальный характер", - прокомментировала океанограф Лиза Бил из Университета Майами.

Что такое Гольфстрим

Гольфстрим вытекает из Мексиканского залива вокруг Флориды, вверх по восточному побережью США, а затем через Атлантику. Течение Гольфстрима уносит с собой более теплую воду, что затем влияет на температуру, осадки, уровень моря, активность ураганов и многое другое. Он также переносит через океан питательные вещества, включая углерод.

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