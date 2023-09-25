Температура воздуха может достигать 70°C, что сделает Землю "враждебной средой", лишенной как воды, так и пищи.

Ученые провели новое исследование, согласно которому экстремальное глобальное потепление, скорее всего, приведет к вымиранию всех млекопитающих, включая людей. Человечество может исчезнуть с лица Земли через 250 миллионов лет.

Как пишет Sky News, ученые впервые в истории протестировали климатические модели. Прогнозируется, что температура воздуха может подняться до 70°C и привести к тому, что Земля станет "враждебной средой", где не будет ни воды, ни пищи.

Ученые прогнозируют, что планета нагреется до такой степени, что многие млекопитающие не смогут выжить, и земные континенты сольются, образуя один горячий, сухой, непригодный для жизни суперконтинент. Такие апокалиптические прогнозы дали первые в истории компьютерные климатические модели.

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"Земля станет настолько горячей, что только от 8% до 16% прогнозируемого суперконтинента станут пригодными для жизни. Млекопитающие, в том числе люди, лучше приспособлены к жизни в холоде и хуже переносят сильную жару", – подчеркивают исследователи.

Ведущий автор исследования, доктор Александр Фарнсворт из Бристольского университета утверждает, что такой суперконтинент фактически создаст тройной удар, включающий эффект континентальности, более "горячие" солнечные лучи и больше CO2 в атмосфере, что приведет к повышению температуры в большей части планеты.

"Широко распространенная температура от 40 до 50 градусов по Цельсию и даже более сильные экстремальные суточные показатели, сочетающиеся с высоким уровнем влажности, в конечном итоге решат нашу судьбу. Люди, как и многие другие виды, вымрут из-за неспособности отдавать это тепло через пот, охлаждая свои тела", – прогнозирует он.

В то же время уровень CO2 может вырасти с примерно 400 частей на миллион (ppm) сегодня до более чем 600 частей на миллион к моменту образования суперконтинента под названием Pangea Ultima. И это при условии, что люди перестанут сжигать ископаемое топливо. В противном случае, "мы увидим эти циифры гораздо раньше".

"Уровень углекислого газа может вдвое превышать текущий уровень. Ожидается, что Солнце будет излучать примерно на 2,5% больше радиации, а суперконтинент, который будет расположен в основном в жарких и влажных тропиках, может столкнуться с температурами от 40 до 70 градусов", – заметил доктор Франсворт.

Глобальное потепление: это стоит знать

Август 2023 года стал самым жарким за всю историю мировых наблюдений – 174 года. Средняя мировая температура в последний месяц лета в мире на 1,25 градуса превысила средний показатель 20 века.

В то же время в Антарктиде была зафиксирована волна "невероятной" жары. Ранней весной 2022 года в восточной Антарктиде температура достигла 5 градусов по Фаренгейту, а в среднем она составляет -65 градусов по Фаренгейту.

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