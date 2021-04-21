По словам экспертов, так близко серые киты крайне редко приплывают в Средиземное море.

Близ итальянского Неаполя заметили гигантского серого кита. Его успели заснять дайверы, приплывшие понырять на побережье.

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Но тогда кит двинулся в неизвестном направлении. Так близко серые киты крайне редко приплывают в Средиземное море, говорят эксперты. Потому что их среда обитания - это океан. Что именно заставило животное преодолеть такое расстояние и добраться до побережья - загадка.

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Автор: Ольга Робейко