Заснеженные горы Непала за более чем 30 лет потеряли около трети своего льда из-за глобального потепления, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после посещения района возле горы Эверест, самой высокой вершины в мире.
Климатологи говорят, что температура Земли выросла в среднем на 0,74 градуса по Цельсию за последние 100 лет, но потепление в Гималаях Южной Азии было выше, чем в среднем по миру, пишет Reuters.
Ледники в Непале, зажатом между двумя крупнейшими загрязнителями углерода - Индией и Китаем, за последнее десятилетие таяли на 65% быстрее, чем за предыдущее, заявил глава ООН в видеообращении после посещения региона Солукхумбу.
"Я здесь сегодня, чтобы крикнуть с крыши мира: остановите безумие", - сказал он, призывая положить конец "эпохе ископаемого топлива", предупредив, что таяние ледников приведет к расширению озер и рек, сметающих с лица земли целые сообщества, а уровень моря поднимается рекордными темпами.
Ледники в Гималаях Гиндукуша могут потерять до 75% своего объема к концу столетия из-за глобального потепления, заявили ученые в отчете, опубликованном в июне этого года, что приведет к опасным наводнениям и нехватке воды для 240 миллионов человек, живущих в горах.
"Рекордные температуры означают рекордное таяние ледников. Непал потерял около трети своего льда всего за 30 лет", - сказал Гутерриш, находящийся с четырехдневным визитом в стране.
Он также призвал страны ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градусов по Цельсию, чтобы предотвратить "худшее из климатического хаоса".
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