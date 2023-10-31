Гутерриш призвал страны ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градусов по Цельсию, чтобы предотвратить "худшее из климатического хаоса".

Заснеженные горы Непала за более чем 30 лет потеряли около трети своего льда из-за глобального потепления, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после посещения района возле горы Эверест, самой высокой вершины в мире.

Климатологи говорят, что температура Земли выросла в среднем на 0,74 градуса по Цельсию за последние 100 лет, но потепление в Гималаях Южной Азии было выше, чем в среднем по миру, пишет Reuters.

Ледники в Непале, зажатом между двумя крупнейшими загрязнителями углерода - Индией и Китаем, за последнее десятилетие таяли на 65% быстрее, чем за предыдущее, заявил глава ООН в видеообращении после посещения региона Солукхумбу.

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"Я здесь сегодня, чтобы крикнуть с крыши мира: остановите безумие", - сказал он, призывая положить конец "эпохе ископаемого топлива", предупредив, что таяние ледников приведет к расширению озер и рек, сметающих с лица земли целые сообщества, а уровень моря поднимается рекордными темпами.

Ледники в Гималаях Гиндукуша могут потерять до 75% своего объема к концу столетия из-за глобального потепления, заявили ученые в отчете, опубликованном в июне этого года, что приведет к опасным наводнениям и нехватке воды для 240 миллионов человек, живущих в горах.

"Рекордные температуры означают рекордное таяние ледников. Непал потерял около трети своего льда всего за 30 лет", - сказал Гутерриш, находящийся с четырехдневным визитом в стране.

Он также призвал страны ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градусов по Цельсию, чтобы предотвратить "худшее из климатического хаоса".

Глобальное потепление - последние новости

Одной из самых серьезных угроз здоровью человечества является изменение климата. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждая четвертая смерть может быть связана с предотвратимыми экологическими причинами, а изменение климата усугубляет эти риски.

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