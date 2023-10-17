В некоторых районах Амазонки с июля по сентябрь выпало наименьшее количество осадков с 1980 года.

Уровень воды в реке Амазонка в самом сердце бразильского тропического леса упал до самого низкого уровня за более чем столетие. Все из-за рекордной засухи, нанесшей ущерб экосистеме джунглей.

Быстро высыхающие притоки могучей Амазонки привели к тому, что лодки оказались на мели, что лишило отдаленные деревни еды и воды, а высокая температура воды могла стать причиной гибели более 100 речных дельфинов, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом пишет Reuters.

По данным веб-сайта порта Манауса, самого густонаселенного города региона, на месте слияния рек Рио-Негро и Амазонки в понедельник было зафиксировано 13,59 метра воды по сравнению с 17,60 метра год назад. Это самый низкий уровень с момента начала ведения записей в 1902 году, и превышает предыдущий рекордный минимум, установленный в 2010 году.

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"У нас в общине три месяца не было дождя. Сейчас гораздо жарче, чем во время прошлых засух", - сказал Педро Мендонка, житель одного из сел к западу от Манауса, столицы штата Амазонас.

По данным правительственного центра оповещения о стихийных бедствиях Семадена, в некоторых районах Амазонки с июля по сентябрь выпало наименьшее количество осадков с 1980 года.

Министерство науки Бразилии винит в засухе начавшееся в этом году климатическое явление Эль-Ниньо, которое приводит к экстремальным погодным условиям во всем мире. Ведомство ожидает, что засуха продлится как минимум до декабря, когда, согласно прогнозам, последствия Эль-Ниньо достигнут пика.

По данным агентства гражданской обороны штата Амазонас, по состоянию на понедельник засуха затронула 481 тысячу человек. Засуха поставила под угрозу их доступ к продовольствию, питьевой воде и лекарствам, которые обычно доставляются по реке.

Местные жители также обеспокоены чистотой местного водоснабжения после того, как из-за засухи уровень воды снизился, и жалуются на диарею, рвоту и повышение температуры у детей из-за воды.

По словам Мендонки, в некоторые районы все еще можно добраться на каноэ, но многие лодки не могут доставлять припасы по реке, поэтому большинство товаров доставляются на тракторах или пешком.

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Как сообщал УНИАН, смертельная жара в центральной части Южной Америки за последние два месяца стала в 100 раз более вероятной из-за человеческой деятельности, нарушившей климат. Многие районы тропических лесов Амазонки переживают более суровый, чем обычно, засушливый сезон.

В конце зимы и начале весны в южном полушарии температура превысила 40°С. Отчасти в этом виновато Эль-Ниньо, но антропогенный климатический кризис стал основной причиной не по сезону теплой погоды.

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