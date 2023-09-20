Уровень смертности растет, поскольку животные бродят на большие расстояния в отчаянных поисках воды и сталкиваются с людьми.

Климатические изменения вынуждают слонов мигрировать через границы стран южной Африки в поисках воды, создавая проблемы для национальных парков и природоохранных усилий.

В последние недели слоны Зимбабве пересекали границу страны с Ботсваной в поисках воды и погибали от теплового удара, пишет The Guardian. В таких странах как Ангола, Ботсвана, Намибия, Замбия и Зимбабве проживает половина мировой популяции слонов. Исследование показало, что из этих 228 тыс. животных "коэффициент смертности" составил 10,5%. "Соотношение количества слонов и этого коэфициента требует дальнейшего изучения как угрожающего стабильности популяции слонов", - говорится в отчете ученых.

Однако, например, в Зимбабве популяция слонов до недавнего времени росла. Это оказывает давление на биоразнообразие и приводит к столкновениям с местным населением, поскольку животные нарушают человеческую среду обитания в поисках воды. По данным правительства страны, в этом году слоны убили 60 зимбабвийцев.

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"Слоны не знают границ - они перемещаются в поисках воды и еды", - сказал Тинаше Фараво, представитель Управления парков и дикой природы Зимбабве. Он добавил, что буйволы и "все виды животных, обитающих в национальном парке Хванге", также массово покидают территорию.

"Я не могу подсчитать, сколько слонов мигрировало – сотни или тысячи – но это было очень много", – сказал Фараво о миграции, которая началась в августе.

Другие новости о слонах

Слоны могут менять рацион не только в зависимости от того, что доступно из еды, но и с учетом предпочтений и физиологических потребностей. К такому выводу пришли ученые, исследовав пищевые привычки двух групп слонов в Кении. Ученые привели пример, что у беременной слонихи могут быть разные пристрастия и потребности в разные периоды беременности.

А летом в Италии сбежавший из цирка слон устроил небольшой переполох в тихом городке.

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