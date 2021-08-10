Ученые до сих пор не знают, зачем животные отправились в столь дальнюю дорогу.

Слоны, которые почти 17 месяцев гуляли по Китаю, направились домой. Всего стадо из 14 животных прошли почти 700 километров.

Об этом пишет ВВС.

Слоны во время своего путешествия по стране несколько раз нападали на фермы, но ни разу никто не пострадал. Животные отошли от своего дома на 200 километров и потом повернули домой.

Предполагается, что стадо отправились из природного заповедника в префектуре Сишуанбанна на юге Китая.

Всем время, пока слоны гуляли по Китаю, власти за ними следили и пытались вернуть домой для этого ставили пищевые приманки и блокпосты, чтобы направить их в необходимом направлении. Кроме того, чтобы слоны не навредили людям, специалисты использовали 18 беспилотников для отвлечения животных.

Как ранее сообщал УНИАН, путешествующее стадо слонов, о котором в последние дни рассказывает вся китайская и мировая пресса, прилегло поспать в лесу. Это зафиксировали дроны, которые за ним наблюдают.

Стадо из 15 диких слонов, включая трех слонят, отправилось в путь из родных мест на юго-западе Китая в неизвестный пункт назначения еще 15 месяцев назад и с тех пор прошло уже около 500 км, забредая по пути в села и даже большие города.

Автор: Анастасия Горбачева