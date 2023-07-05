У ученых никогда не было четкого представления о том, чем на самом деле питаются слоны в природе.

Слоны способны менять свой рацион не только в зависимости от того, что доступно из еды, но и с учетом своих предпочтений и физиологических потребностей.

К такому выводу пришли ученые, исследовав пищевые привычки двух групп слонов в Кении, передает Sky News. Ученые привели пример, что у беременной слонихи могут быть разные пристрастия и потребности в разные периоды беременности.

Полученные данные дают основания предположить, почему группа слонов может собирать корм вместе - отдельные животные не всегда едят одни и те же растения в одно и то же время, поэтому обычно растений хватает на всех.

Видео дня

Исследователи отметили, что эти результаты помогут ответить на важные вопросы о кормовом поведении групп слонов. Автор исследования Тайлер Картзинель, отметил, что четкое понимание, что ест слон, поможет увеличивать их популяции. Он сказал, что у ученых никогда не было четкого представления о том, чем на самом деле питаются слоны в природе.

"Причина в том, что этих животных трудно и опасно наблюдать с близкого расстояния, они перемещаются на большие расстояния, едят ночью и в густых зарослях, и многие растения, которыми они питаются, довольно мелкие", - пояснил ученый.

Кроме того, исследователи подчеркнули, что то, что едят слоны, практически невозможно определить на глаз даже опытному ботанику.

Исследование, также показало, что различия в питании между отдельными слонами часто были намного больше, чем предполагалось ранее, даже среди членов семьи, которые собирали корм вместе в один день.

Исследования ученых

Ученые любят удивлять результатами своих исследований. Так, специалисты исследовали проблему ожирения слонов в неволе. Ранее ученые не понимали, какая часть лишнего веса прирученных животных является природным жировым слоем, а какая – жиром от переедания и недостатка двигательной активности.

Вас также могут заинтересовать новости: