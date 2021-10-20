Мама малыша решила, что лучшая защита - это нападение.

В Южной Африке слониха до смерти затоптала крокодила, защищая своего детеныша. Случайными свидетелями оказались туристы, которые заметили жестокую схватку и сняли ее на видео.

Ролик со слонихой, которая отчаянно набросилась на крокодила, уже появился на YouTube.

Так, слоны пришли на водопой и привели с собой маленьких слоников. Одна из особей, которая была рядом со своим детенышем, заметила в воде крокодила. Как известно, хищники часто нападают на своих жертв прямо из озер и рек, затаскивая их на глубину.

Читайте такжеВ кенийском заповеднике родилось более двух сотен слонят за год (видео)Слониха решила не дожидаться атаки от крокодила и защитила ребенка превентивными мерами - она первой напала на хищника. Отчаянная мать подошла к рептилии и начала отталкивать ее от берега. После этого слониха начала еще больше злиться и принялась топтать крокодила.

Мать не остановило даже то, что у нее нет бивней. Слониха подхватывала крокодила и яростно швыряла его об землю, не забывая топтать рептилию. В это время неподалеку от водоема проезжали туристы, которые приехали в Замбию на сафари.

Ярость отчаянной матери впечатлила пользователей сети. Слониха решила первой напасть на крокодила, чтобы защитить своего детеныша от смерти. Хищники нередко одолевают животных, которые приходят на водопой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Шри-Ланке родились слонята-близнецы, а в Таиланде слон проломил дом семьи в поисках еды.

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Автор: Полина Кузенко