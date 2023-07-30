Цирковой слон после рабочего дня решил прогуляться по округе, но прикинуться обычным туристом у него не вышло.

В Италии сбежавший из цирка слон устроил небольшой переполох в тихом захолустном городке. Об этом пишет местное издание Rai News.

"Похоже на сцену из фильма, но это действительно произошло в Амантеа, о чем свидетельствуют фото и видео туристов и автомобилистов. Слон из цирка Мойры Орфей, пробывший в городе несколько дней, сбежал и тихо пошел гулять по окрестностям", – говорится в сообщении.

Сначала экзотическое животное прогулялось по пляжу возле самого цирка, а затем отправилось в более длительное путешествие по автомобильной дороге и добралось до ближайшего супермаркета. Там на парковке путешественника нашли его законные владельцы и отвели обратно в вольер.

Отмечается, что день слоновьей свободы закончился без травм для самого животного и серьезных происшествий с людьми и их собственностью.

Как писал УНИАН, похожий случай недавно произошел в соседней Австрии. Там с фермы сбежал не менее экзотический зверь – кенгуру. Животное целый день путешествовало по сельской местности, шокируя местных жителей и ставя в ступор силы правопорядка, которые никак не могли поймать гостя.

Куда более опасное животное на днях заметили на автобусной остановке жители округа Паско, штат Флорида. Там свой транспорт на солнышке ожидал живой аллигатор. Правда, для Флориды аллигаторы все же являются частью обычной местной фауны, чего не скажешь о слонах в Италии и кенгуру в Австрии.

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