В нашей стране зафиксирована массовая гибель толстолобика.

Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины в январе зафиксировало факты массовой гибели рыбы из-за повреждения конструкции Каховской ГЭС, которое возникло из-за того, что российские оккупанты осуществляли обстрелы в районе Каховского водохранилища Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства. "Вследствие значительного снижения уровня воды в Каховском водохранилище произошла массовая гибель водных биоресурсов. Это создает прямую опасность срыва весеннего нереста в водоеме. Обстрелы России прибрежной части города Херсона и акватории Днепра также привели к массовой гибели толстолобика", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Убытки, причиненные рыбному хозяйству в этом случае, ориентировочно составляют более 390 млн грн.

Видео дня

Отмечается, что в других водоемах Украины явлений гибели и удушья рыбы в течение января не зафиксировано.

В то же время из-за вооруженной агрессией РФ часть информации об уровневом режиме, температуре воды и содержании растворенного в воде кислорода в водоемах оккупированных и деоккупированных территорий Луганской, Донецкой и Херсонской областей остается неизвестной.

Важные новости Украины - сегодня это надо знать

Как сообщал УНИАН, с 15 февраля в соответствии с новыми правилами любительского и спортивного рыболовства во всех рыбохозяйственных водных объектах устанавливается запрет на вылов щуки в период нереста, который будет действовать до 31 марта.

Стоит отметить, что, по словам первого заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского, россияне на захваченной части региона возле реки Днепр хотят сделать мертвую зону.

Вас также могут заинтересовать новости: