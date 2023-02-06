Запрет будет действовать до 31 марта.

С 15 февраля в соответствии с новыми правилами любительского и спортивного рыболовства во всех рыбохозяйственных водных объектах устанавливается запрет на вылов щуки на период нереста, который будет действовать до 31 марта.

"Этот запрет в Украине вводится впервые и наконец-то будет соответствовать логике процесса развития этого вида рыб. Ведь щука – одна из немногих рыб наших водоемов, нерестовая активность которой начинается при температуре воды 3-5°C, что ниже по сравнению с нерестовыми температурами других видов", - говорится в сообщении пресс-службы Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Также в Госагентстве добавили, что с целью защиты производителей в преднерестовый и нерестовый периоды срок нерестового запрета на вылов щуки должен распространяться не только на период откладывания икры, но и на время преднерестовой активности. Ведь непосредственному нересту щуки предшествует преднерестовая миграция, во время которой происходит окончательное созревание икры у самок и молок у самцов. А в особой охране ее производители нуждаются во время массовых нерестовых миграций, в течение которых щука является очень уязвимой к отлову.

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"В то же время обращаем внимание, что за незаконную добычу щуки предусмотрено наказание от административной до уголовной ответственности, а также возмещение причиненных рыбному хозяйству убытков. Компенсация за один незаконно выловленный экземпляр щуки составляет 3 468 грн. Напоминаем рыбакам также и о запрете вылова рыбы на зимовальных ямах, которая будет действовать до начала весенне-летнего нерестового запрета 2023 года", - отметили в ведомстве.

Вылов краснокнижной рыбы в Украине: что известно

В Измаильском районе Одесской области двое мужчин наловили краснокнижной рыбы из семьи осетровых на 750 тысяч гривень.

Браконьеры возле острова Джарылгач в Херсонской области выловили более 400 килограммов краснокнижных видов рыбы. Общая сумма ущерба составила 4,5 миллиона гривень.

В Одесской области разоблачены два работника Госагентства рыбного хозяйства, которые "крышевали" вылов краснокнижной рыбы в Дунае.