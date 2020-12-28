С конца 2017 года Вышгороде функционирует система раздельного сбора бытовых отходов, которая реализуется Украинской Упаковочно-Экологической Коалицией в партнерстве с местными властями и при финансовой поддержке пяти международных компаний.

Три года назад Вышгород стал маленькой Европой, ведь в городе, впервые в Украине, по всей территории установили специализированные контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов, а именно отходов упаковки. Так, желтые баки для отходов пластиковой, картонной, бумажной, алюминиевой и полимерной упаковки, а зеленые - исключительно для отходов стекла.

За три года работы в Вышгороде собрали около 1300 тонн отходов упаковки, что составляет около 40% от всех отходов упаковки, которые образуются в городе.

"Сейчас в городе установлено уже около 300 контейнеров, которыми покрывается 90% города. Вышгород - это яркий пример того, что совместными усилиями власти, бизнеса и непосредственно жителей можно эффективно менять город и, кроме этого, экономить финансовые ресурсы общины", - отметил городской голова Вышгорода Алексей Момот.

Основой проекта является экономическая модель, которая базируется на выполнении принципа расширенной ответственности производителя (РОВ), согласно которому производители упаковки и товаров в упаковке берут на себя ответственность за дальнейшую жизнь использованной упаковки с целью ее возврата в экономику в качестве вторичного сырья и недопущения попадания на свалки, в окружающую среду или на сжигание.

То есть, производитель упаковки или товаров в упаковке отвечает перед потребителем не только за качество купленного товара, но и за сбор и дальнейшую переработку тары и упаковки, в которой содержался продукт.

"Мы благодарны жителям города, которые откликнулись на наш призыв и все активнее приобщаются к сортировке дома и приносят раздельно собранные отходы упаковки именно в наши контейнеры. Эта европейская модель поведения становится для них нормой и доказывает, что украинцы легко перейдут на раздельный сбор, как только появится соответствующая инфраструктура и соответствующее законодательство во всей Украине", - сообщил глава УКРПЭК, Владимир Слабый.

Ключевыми донорами проекта стали 5 крупнейших компаний-производителей упаковки и товаров в упаковке, а именно компании Coca-Cola Beverages Ukraine, PepsiCo Ukraine, TetraPak, Elopak, Can Pack, которые совместно финансируют деятельность проекта в Вышгороде, с целью наглядно продемонстрировать, что принцип РВВ действительно работает и может быть успешно внедрен по всей Украине.

Принцип расширенной ответственности производителя (РОВ) широко применяется в Европейском Союзе. Украина также взяла на себя обязательство внедрять такую модель на своей территории, согласно Соглашению об ассоциации с ЕС.

При таком подходе производители или импортеры упаковки и товаров в упаковке несут юридическую ответственность за любое нарушение или невыполнение норм сбора, финансовую - которая предусматривает оплату сбора и переработки, физическое - собственно, за организацию всех процессов, и, конечно, информационную - за полное и достоверное информирование населения.

Однако, соответствующее законодательство до сих пор находится в процессе разработки. А затем пять компаний добровольно приняли на себя обязательства в течение пяти лет финансировать этот смелый эксперимент, чтобы к моменту внедрения РОВ в Украине, иметь соответствующий опыт, наработки и аргументы в пользу эффективной конфигурации будущих организаций расширенной ответственности производителя.

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Автор: УНИАН