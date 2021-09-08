В качестве примера экономист привел долгосрочный проект "Метинвеста" по модернизации прокатного производства на меткомбинате Ильича.

Проект группы компаний "Метинвест" по строительству комплекса с использованием технологии прямого восстановления железа (DRI) и электрометаллургического производства является важным шагом на пути к зеленой металлургии будущего.

Об этом сообщил инвестиционный аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун в интервью бизнес-порталу Uaprom.info.

"Метинвест" изучает возможность строительства комплекса с использованием DRI и электрометаллургического производства за 3-3,5 млрд долл. либо на ММКИ, либо возле "Запорожстали". Компания еще не определилась с этими планами, но этот проект, если он реализуется, безусловно, также будет знаковым – это инвестиции в экологию, шаг в зеленую металлургию будущего", – сказал Хорошун.

Он также назвал знаковым для компании долгосрочный проект по модернизации и развитию прокатного производства на Мариупольском меткомбинате им. Ильича, который обеспечит выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью.

"Такие инвестиции позволят больше зарабатывать и, как результат заработка, финансировать более объемные инвестиции в будущем – в частности, в экологию", – отметил Хорошун.

Напомним, ранее "Метинвест" в рамках модернизации прокатного производства установил на меткомбинате Ильича современную машину непрерывного литья заготовки, реконструировал стан "1700" по производству горячекатаной рулонной стали. Также в ближайших планах строительство цеха по производству холоднокатаного проката для последующего выпуска оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием.

Автор: Григорий Бондарь