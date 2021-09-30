Специалисты отмечают, что в Киеве на состояние атмосферы в основном влияет не работа каких-то предприятий, а автотранспорт.

В разных регионах Украины есть свои источники негативного влияния на окружающую среду. В Киеве, например, лидер по загрязнению воздуха - автотранспорт, в частности, "евробляхи".

Об этом говорится в сюжете "5 канала". Как отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, столица входит в топ по уровню загрязнения воздуха даже в мировом масштабе.

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Вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина отмечает, что в Киеве на состояние атмосферы в основном влияет не работа каких-то предприятий, а автомобильный транспорт, количество которого ежегодно растет.

Кроме того, как отмечают эксперты, экологическая тематика чаще используется не для борьбы с коррупционными схемами (например, завоза и эксплуатации "евроблях"), а для давления на промышленные предприятия.

По словам Бортника, крупные предприятия шантажируют через экотематику, желая получить от них взятки.

"А там, где касается крупных масштабных теневых процессов или бизнесов, – то там в эти вещи никто старается не лезть, на эти вещи никто старается не обращать внимания", – сетует политолог.

Автор: Григорий Бондарь