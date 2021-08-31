Парень всеми способами старается привлечь внимание к загрязнению окружающей среды.

Харьковский экоактивист Артем Приходько устроил фотосессию в куче мусора на берегу реки Уды, чтобы привлечь внимание остальных к загрязнению окружающей среды и провести субботник.

Фото и видео парень опубликовал в своем Instagram.

"Было бы смешно, если бы не было так грязно. Посыл этой фотосессии – передать последствия безответственного отношения человека к природе. Представьте, что нас ждет через 10-20 лет, если человек не начнет нести ответственность за свои действия. Прошу каждого задуматься и начать действовать", – отметил активист в подписи к снимкам.

Пользователи массово поддержали парня и похвалили за креативный подход к решению проблемы:

"Это, наверное, самая наглядная фотосессия", "Очень сильно и одновременно очень грустно", "Это надо на обложку журнала какого-нибудь!", "Дай Бог нам всем одуматься", "Очень печально и правдиво", "Насколько вы смелый и молодец, что показываете людям, что нужно быть в ответе за свои поступки", "Вы делаете большое дело", "Очень доходчиво", "Страшно смотреть", "Люди-люди, что вы творите?! Пилите сук, на котором сидите!".

Автор: Катерина Шварц