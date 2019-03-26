Знаменитые ледники Гренландии перестали таять - ученые (видео)

Таяние мировых ледников - ежегодная тенденция, вызванная проблемой глобального потепления.

Знаменитые ледники Гренландии перестали таять, даже больше, начали еще расти. Такие выводы сделали на основе кадров, снятых с воздуха в течение последних нескольких лет.

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Впрочем, эксперты предостерегают - эффект может быть временным, ведь человечество и дальше продолжает насыщать воздух опасными выбросами, говорится в сюжете ТСН.

Таяние мировых ледников - ежегодная тенденция, вызванная проблемой глобального потепления. Это может грозить не только сокращением запасов питьевой воды но и поднятием уровня мирового океана.