Планеты "Б" не существует: по всей Европе дети вышли на экологические марши (фото, видео)

Интересно, что немецкие студенты мобилизуются с помощью хэштега #FridaysForFuture в Twitter, а также используют слоган "Плана Б не существует".

В Берлине тысячи школьников вышли на марш, чтобы призвать к более жестким мерам против глобального потепления. В Брюсселе 35 тысяч подростков поддержали протест, а в Швейцарии тысячи учеников школ начали бастовать еще на прошлой неделе.

Людей вдохновила 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг. Сейчас она в Давосе, где призывает Всемирный экономический форум (WEF) обеспечить зеленое будущее, пишет ВВС.

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В Брюсселе расположены основные институты ЕС. Поэтому студенты прошлись с транспарантами, на которых были напечатаны лозунги "Динозавры считали, что они тоже имеют время" и "Будьте частью решения, а не загрязнения".

Интересно, что немецкие студенты мобилизируются с помощью хэштега #FridaysForFuture в Twitter, а также используют слоган "Плана Б не существует".

К слову, в Германии к концу 2038 года заявили об отказе от использования угля для производства электроэнергии. Поэтому сейчас происходят правительственные переговоры о том, как уменьшить зависимость Германии от угля и повысить использование возобновляемых источников энергии.

Молодые активисты призывают мировых лидеров и руководителей корпораций соблюдать амбициозные цели, согласованные в Париже в 2015 году для борьбы с изменением климата. Именно тогда соглашением стороны признали, что изменение климата является общей проблемой человечества.

In Deventer some ppl have been striking for the climate for a couple of weeks. Every friday from 09.00 до 10.00 AM Deventer in front of the stadhuis. #FridaysForFuture#schoolstrikepic.twitter.com/iaKvQixbX6 — Francoise (@lemni) January 26, 2019

С августа, каждую пятницу Грета Тунберг сидела возле шведского парламента, чтобы донести послание о климате.

Кроме того, она поехала на поезде из Швеции в Давос, чтобы подчеркнуть необходимость использования более чистых форм транспорта. Интересно, что поездка заняла у нее 32 часа.

"Некоторые компании, некоторые люди, в частности, те, кто принимает решения, точно знали, какими ценностями они жертвуют ради того, чтобы продолжать зарабатывать баснословные суммы денег. Я думаю, что многие из вас сегодня принадлежит к этой группе людей," –сказала Тунберг бизнесменам на швейцарском горнолыжном курорте.

В соцсетях по-разному реагируют на девочку: некоторые критикуют за то, что она таким образом поощряет прогуливать учебу, ищет публичности и выполняет работу экологических лоббистов, другие ее поддерживают. Более того, один из ее молодых немецких сторонников, Якоб Блазель, сказал, что борьба с изменением климата "для нас важнее, чем образование".

"В конце концов, зачем нам учиться, если у нас нет будущего?," – спросил он.

В разговоре с BBC юная активистка сказала, что она хотела донести идею о том, что большинство вредных выбросов вызвана всего лишь несколькими людьми – "очень богатыми людьми, которые находятся здесь, в Давосе".