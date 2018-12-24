Из-за таяния ледяного щита в Антарктике уровень моря поднимется на несколько этажей

Данный ледяной массив на сегодня является одним из самых уязвимых на Южном полюсе.

Из-за коллапса Западно-Антарктического ледяного щита уровень моря рискует подняться на 6-9 метров выше современного уровня. Данный ледяной массив на сегодня является одним из самых уязвимых на Южном полюсе.

Аналогичный процесс произошел 125 тысяч лет назад в среднем палеолите. Об этом сообщает издание Science со ссылкой на ученых Университета штата Орегон (США).

Основание Западно-Антарктического ледяного щита лежит ниже уровня моря. При росте температуры океанических вод ледники могут начать быстро таять, повышая уровень моря и затапливая огромные площади прибрежной суши. По мнению ученых, ускорение потери массы ледников, наблюдающееся в последние годы, является началом этого процесса, а не кратковременным явлением. При коллапсе щита в палеолите уровень моря повышался примерно на 2,5 метра в столетие.

Читайте такжеВ Антарктиде из-за влияния подземной радиации растаял гигантский массив льда

Причиной потепления 125 тысяч лет назад стали не парниковые газы, а небольшие изменения в расположении оси вращения Земли. Глобальная температура была на два градуса Цельсия выше доиндустриального значения (сейчас глобальная температура уже повысилась на один градус), однако в Антарктиде, вероятно, было прохладнее, чем в настоящее время. Поэтому ученые не знали точно, что привело к повышению уровня моря, и считали, что причиной было таяние Гренландского ледяного щита. Поскольку доказательств этой версии получено не было, Западно-Антарктический ледяной щит был назван другим вероятным источником воды.

Исследователи проанализировали 29 кернов, извлеченных из толщи в Антарктическом полуострове, провинции Амундсена и тающем леднике Пайн-Айленд, а также океанические отложения в море Беллинсгаузена. Оказалось, что на дне моря имеются следы ила, попавшего в океан более ста тысяч лет назад при эрозии коренных пород под воздействием льда. Однако в определенный промежуток времени следов эрозии не было, что указывало на отсутствие ледникового покрова. Впрочем, ученые допускают, что океанические течения могли сместиться и стали уносить ил в другое место.