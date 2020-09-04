Предвыборные обещания политиков можно смело делить на три, предупреждает политолог.

Некогда широкий и могучий Днепр - сегодня находится на грани экологической катастрофы, которая затронет десятки миллионов украинцев.

Об этом уже не один год безрезультатно "взывают" ученые и экологи, сообщает 24 канал со ссылкой на информацию 5 канала.

Кроме разрушительных природных процессов и бесконтрольного засорения территорий - в числе основных причин цветения украинских водоемов специалисты прежде всего называют фосфаты. Справиться с ними устаревшие очистные сооружения уже не в состоянии.

"Горводоканал - они признают факт того, что они не способны ее очищать. Количество фосфатов настолько велико, что бактерии просто погибают. Пена, которая стоит от фосфатов - она иногда достигает 2 метров в высоту и они ничего не могут с этим поделать. Они в таком виде сбрасывают это в Днепр", - возмущается эколог Татьяна Лампик.

Решать эти проблемы придется совместными усилиями государства, бизнеса и общин. Впрочем, пока, как говорят эксперты, подавляющее большинство экологических организаций ограничиваются только лозунгами и призывами. А предвыборные обещания политиков - можно смело делить на три.

"Пока мы сталкиваемся только с обещаниями кандидатов что-то делать. Украинские политики, хорошие политики, выполняют только треть своих обещаний. Что, в принципе, уже что-то. Что будет на этот раз? Выполнят ли они свои обещания - пока сложно сказать, потому что избирательная кампания только начинается ", - отмечает политолог Кирилл Сазонов.

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Автор: УНИАН