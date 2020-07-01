Взрыв на Позняках: зоозащитники нашли кошку жильцов на руинах дома (фото, видео)

Чтобы поймать домашних питомцев в доме поставили ловушки, и таким образом, животное нашлось.

В киевской многоэтажке на Позняках, где произошел взрыв и обвал дома, спустя полторы недели нашли кошку. Чтобы поймать домашних питомцев в доме поставили ловушки, и таким образом, животное нашлось.

Об этом рассказала хозяйка кошки Марина Писаненко, которая проживала в этом доме на 7 этаже, сообщило издание "Страна".

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Выяснилось, что одна из организаций по защите животных поставила ловушки, чтобы поймать домашних питомцев, которые остались в доме после взрыва. Таким образом нашлась ее кошка.

"Сегодня днем поймали мою кошку Умку. Она жива, ура, но очень напугана. Папа снял видео, как она вылезла из-под дивана выпить воды. Насколько мне известно, ловят ещё одного кота, и вроде по животным все", - рассказала Марина.

Как сообщал ранее УНИАН, взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел 21 июня.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Полиция открыла уголовное дело. В результате взрыва без жилья остались 125 человек, которые жили в квартирах одной из секций дома. Отмечалось, что предварительно, угрозы для других секций дома нет.

Спасатели достали из-под завалов тела пятерых человек: двух женщин 1943 и 1974 г.р. и трех мужчин 1991, 1967, 1976 г.р.

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