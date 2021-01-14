В зоопарке Вроцлава впервые за 155 лет родился детеныш индийского носорога
Во Вроцлавском зоопарке впервые за все 155 лет его существования родился детеныш индийского носорога.
Читайте такжеВо Флориде нашли ламантина, на спине которого вырезано слово "Трамп" (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Малышка появилась на свет еще на прошлой неделе, но зоопарк показал ее только сейчас.
"Имя новорожденной еще не выбрали. Мама, 6-летняя самка носорога Маруся, чувствует себя хорошо и защищает дочь - не подпускает к ней посторонних", – говорится в сюжете.
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