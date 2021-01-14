Во Вроцлавском зоопарке впервые за все 155 лет его существования родился детеныш индийского носорога.

Читайте такжеВо Флориде нашли ламантина, на спине которого вырезано слово "Трамп" (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Малышка появилась на свет еще на прошлой неделе, но зоопарк показал ее только сейчас.

"Имя новорожденной еще не выбрали. Мама, 6-летняя самка носорога Маруся, чувствует себя хорошо и защищает дочь - не подпускает к ней посторонних", – говорится в сюжете.

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Автор: УНИАН