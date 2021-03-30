Щенка вытащили из труднодоступного места подвального помещения многоэтажки.

Спасатели из Днепра приютили щенка, которого вытащили из ловушки.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

"Профессиональная семья спасателей г. Днепр увеличилась на одного пушистого друга", - с радостью сообщают спасатели.

30-го марта в Службу спасения поступила информация, что в Самарском районе Днепра, в труднодоступном месте подвального помещения многоэтажки, находится щенок.

"Спасатели быстро прибыли по вызову, достали пушистого малыша из ловушки и... не устояли перед возможностью забрать малого четвероногого в пожарно-спасательное подразделение! Теперь у песика есть семья, настоящие друзья, а возможно, и дело жизни!"- говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко