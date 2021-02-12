Правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструмента, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств.

В Киевской и Николаевской областях обнаружили свалки COVID-отходов. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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В соответствии с правилами уничтожения лекарственных и биологических средств, не подлежащих дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения.

Одно из предприятий свозило остатки на старые склады, на которых не предусмотрено хранение эпидемически опасных медицинских отходов.

Силовики провели обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие-лицензиат. В результате правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструмента, лекарственных диагностических и дезинфекционных средств.

Также обнаружили органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19.

Следователи полиции открыли дело по предварительной правовой квалификацией злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Устанавливается круг причастных.

Санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Автор: УНИАН