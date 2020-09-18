Министр защиты окружающей среды призвал граждан присоединиться к акции по уборке берегов украинских рек 19 сентября.

В Черном море до 2050 года будет больше пластика, чем рыбы, при этом засорение моря начинается с рек.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

«80% мусора в Черном море - это пластик, который будет разлагаться от 100 до 1000 лет. Уже к 2050 году в море будет больше пластика, чем рыбы. Засорение Черного моря начинается с рек», - отметил он.

По его словам, берег Днепра крайне засорен пластиковыми бутылками, пакетами и остатками одежды.

«Отходы сбрасываются прямо на берег главной водной артерии страны. Это еще один сигнал, в первую очередь сегодня стоит повышать экологическое сознание населения. Ведь очевидно, кое-кто до сих пор руководствуется принципом: «Река поднимется - все заберет». Но если раньше вода уносила с берегов пищевые отходы, то сегодня - это пластик .... Очень много пластика», - подчеркнул министр.

Абрамовский отметил, что особенно угрожающие масштабы проблема засорения приобретает в пределах трансграничных рек. В последние годы Европа наблюдает печальную картину. После наводнений на Закарпатье тонны отходов, большинство из которых пластик, через реку Тиса попадают в ЕС. В этом году, после обследования побережья, только в бассейне Тисы было выявлено 45 несанкционированных свалок.

«Сегодня украинские реки нуждаются в нашей помощи. Первый, но важный шаг, который, я уверен, под силу каждому украинцу - это не сорить и убирать», - написал он.

Глава Минприроды призвал граждан присоединиться к акции «Большая уборка», которая пройдет 19 сентября, и выйти на уборку берегов украинских рек.

«Я призываю каждого, независимо от возраста и региона проживания, выходить на «Большую уборку» берегов. В рамках Международного дня чистых берегов, 19 сентября вместе с семьей или друзьями присоединяйтесь к акции. Покажите своим примером, что быть экологически сознательным – просто», - написал он.

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Министр отметил, что сам в субботу вместе с неравнодушными украинцами будет убирать берег Тисы на Закарпатье. Работники Минприроды и руководители подчиненных министерству структур очистят от мусора 14 локаций в разных регионах Украины.

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Автор: Анна Бредихина