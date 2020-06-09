Последствия пандемии: перчатки и маски заполонили Средиземное море (фото)

Экологи начали бить тревогу - после вспышки коронавируса мировой океан полон одноразовыми перчатками и масками.

Последствия пандемии коронавируса, охватившей весь мир, стали уже видны: мировой океан полон одноразовых перчаток и масок.

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Специалисты по охране природы предупредили, что пандемия коронавируса может вызвать всплеск загрязнения океана. Ко всему прочему мусору добавились латексные перчатки и одноразовые маски, передает The Guardian.

Французская некоммерческая организация Opération Mer Propre, в деятельность которой входит регулярный сбор мусора вдоль Лазурного берега, начала бить тревогу в конце прошлого месяца. Дайверы обнаружили так называемый "COVID-19 мусор": десятки перчаток, масок и бутылок из-под антисептика. Они соседствовали с уже привычными одноразовыми стаканчиками и алюминиевыми банками.

Как сообщал УНИАН, ранее в Средиземном море обнаружили крупнейшее в истории скопление микропластика.

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